Milletvekili Yüksel’den basın 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “24 Temmuz Basın Dayanışma Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yüksel mesajında basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Yüksel, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın kuruluşları, kişilerin her türlü sorunlarını dile getirmelerine ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini duyurmalarına imkan tanıyarak haberleşme özgürlüğünü sağlamaktadır. Özellikle 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı basınımızın, ülkesi ve milleti için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünya şahitlik etmiştir. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren medya çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Görevlerini özveriyle yerine getiren, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren, tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Basın Dayanışma Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca ebediyete irtihal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.