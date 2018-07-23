GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:13

Milletvekili Yüksel’den basın 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “24 Temmuz Basın Dayanışma Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.Yüksel mesajında basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydetti.Yüksel, “Demokratik hayatımızın...

Milletvekili Yüksel'den basın 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “24 Temmuz Basın Dayanışma Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yüksel mesajında basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Yüksel, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın kuruluşları, kişilerin her türlü sorunlarını dile getirmelerine ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini duyurmalarına imkan tanıyarak haberleşme özgürlüğünü sağlamaktadır. Özellikle 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı basınımızın, ülkesi ve milleti için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünya şahitlik etmiştir. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren medya çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Görevlerini özveriyle yerine getiren, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren, tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Basın Dayanışma Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca ebediyete irtihal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku