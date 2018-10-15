GAZİANTEP:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:11

Muhtarlık kupasını Nizipspor ikinci kez kazandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda finalde Oğuzeli Muhtarspor Futbol Takımını yenen Nizip Muhtarspor Futbol Takımı kupayı ikinci kez kazandı.Final maçının başlama vuruşunu yapan Büyükşehir...

Muhtarlık kupasını Nizipspor ikinci kez kazandı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda finalde Oğuzeli Muhtarspor Futbol Takımını yenen Nizip Muhtarspor Futbol Takımı kupayı ikinci kez kazandı.

Final maçının başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, muhtarlar için akademi açtıklarını söyledi. Yöneticini kendini iyi yetiştirmesi ve dünyada olup bitenleri takip etmesi gerektiğini ifade eden Şahin, “İşin yüzde 80’ni iletişim. Vatandaştan gelen talepleri karşılayabilmek için önce bilgi sahibi olması gerekir. Fikir sahibi olması için de bilgi sahibi olması lazım. Çok önemli bir akademiyi başarı ile tamamladınız, sizlere teşekkür ederim” dedi.

Futbolun birleştirici olduğunu ve bu vesile ile muhtarları bir araya getirdiklerini dile getiren Şahin, “Burada bilgi ve tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Kardeşlik bağlarınızı arttırıyorsunuz. Sorunlarınızı paylaşıp çözüm yolları arıyorsunuz. Kazanan her iki takım olacak. Nizip ve Oğuzeli olacak. Gaziantep olacak, Türkiye olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Şube Müdürlüğünün organize ettiği “Muhtarlık Kupası” Hasan Doğan Tesisleri’nde Nizip Muhtarspor ile Oğuzeli Muhtarspor arasında oynandı. Final maçında Oğuzelispor Muhtarsporu yenen Nizip Muhtarspor kupayı ikinci kez kazandı. Maçın başlama vuruşunu Başkan Şahin maçı sonuna kadar izledi. Şahin, kupayı ve madalyayı 19 Ekim Muhtarlar Günün’de düzenlenen yemekli bir toplantıda verileceğini ifade etti.

Muhtarlar Futbol Turnuvası’na Şehitkamil, Şahinbey, Nizip, Nurdağı ve Oğuzeli ilçesinde bulunan mahalle muhtarlarının oluşturduğu takımlar katıldı.
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