Nitelikli kütüphaneler öğrencilerin geleceğine ışık tutuyor

Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin eğitimlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla ilçe genelinde oluşturduğu 20 kütüphaneyi tamamladı ve öğrencilerin hizmetine sundu. Nitelikli kütüphaneler, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında en büyük destekçileri olacak.

Eğitime sağladığı katkılarla öğrencilerin en büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Okumak geleceği aydınlatır" sloganıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Şehitkamil Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan kültürel işbirliği hizmet protokolü kapsamında ‘Gençlik Kütüphanesi’ adıyla 20 adet kütüphane oluşturuldu. Yaklaşık 5 bin kitaplık nitelikli kütüphanelerin yanı sıra öğrenciler için oluşturulan bilgisayar donanımlı sınıflarda internet ortamında elektronik kitaplara ulaşma imkanı sağlanıyor. Öğrencilerin ders çalışmaları, ödevlerini ve araştırmalarını yapmaları için kütüphanede alanında uzman öğretmenler tarafından teknik destek veriliyor. Ayrıca, gençlerin fiziki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak üzere Gençlik Kütüphanesi içerisinde satranç, masa tenisi gibi sportif ve sosyal etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

"Projelerin sürdürülebilirliği çok önemli"

Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren sosyal tesislerin bünyesinde kütüphane oluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, “Kurulacak kütüphaneler ile öğrenci ve gençlerin okuma ihtiyacını karşılayacağız. Öğrencilerimizin bilgiye ve kitaba ulaşmasında yeni bir imkan sunuyoruz. Bu hizmeti öğrencilerimize sunmaktan dolayı mutluyum. Bu projemizi ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bizim için projelerin sürdürülebilirliği çok önemli. Bu projemizi öğrencilerimizin en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacak şekilde devam ettireceğiz” dedi.

"Öğrencilerimiz kütüphanemizden verimli şekilde faydalanmaktadır"

Kurulan kütüphaneye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sosyal Tesisi Gençlik Kütüphanesi Fen ve Teknoloji Öğretmeni Mustafa Sancak, “Kütüphanemizi yakın zaman önce hizmete açtık. Kütüphanemizde başta Türk edebiyatı, dünya klasikleri, çocuk kitapları ve öğrencilerin kişisel olarak kendi sınıf düzeylerine ait çalışma ve soru bankaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, okul çıkışlarında buradan faydalanabilmektedir. Ayrıca hafta sonu Cumartesi dahil olmak üzere 6 gün buyunca öğrencilerimiz, kütüphanemizden verimli şekilde faydalanmaktadır” şeklinde konuştu.

"Başarılı bir yıl geçireceğimi düşünüyorum"

Kütüphaneden yararlanan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Muhammed Ökkeş Polat, “Okuldan çıktığımda mahallemizde yeni açılan kütüphanemize geliyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Anlamadığım konuları buradaki öğretmenlerime soruyorum ve kütüphanemizde araştırıyorum. Boş vakitlerimde kütüphanemizdeki hikayeleri okuyorum. Kütüphanemizin içerisinde oluşturulan teknoloji sınıfında ücretsiz olarak fotokopi çektiriyorum, çıktı alıyorum. Burada gurup çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kütüphanemiz sayesinde başarılı bir yıl geçireceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımızla birlikte burada masa tenisi, satranç, langırt oynuyoruz. Çok mutlu anlar yaşıyoruz" diye konuştu.