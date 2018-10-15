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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:17

Nizip Ticaret Odası’nda sıfır atık dönemi başladı

Nizip Ticaret Odası (NTO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya başladı.Daha önce Gaziantep Çevre ve Şehircilik...

Nizip Ticaret Odası'nda sıfır atık dönemi başladı
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Nizip Ticaret Odası (NTO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya başladı.

Daha önce Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Nizip Ticaret Odası personellerine Sıfır Atık Projesi eğitimi verildiğini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Alpaslan, "Nizip Ticaret Odası’nda oluşan kağıt, plastik, cam ve metal atıkların atılacağı geri dönüşüm kumbaraları hizmet binamıza yerleştirilmiştir" dedi. Sıfır Atık Projesi ile atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanacağını ifade eden NTO Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan, “Proje ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarda seferberlik başlatılmıştır. Kaynağından ayrıştırılacak olan bu atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirildiği kuruluşa gönderilecektir. Atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanımı ya da bertaraf edilmesi başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha büyük bir hızla ulaşması ve sanayi sektörümüzün uluslararası rekabet gücünün artması çevre dostu teknolojilere geçişi ile mümkündür. Nizip’te kurumların içerisinde bir ilk olarak “Sıfır Atık Projesi”ni Nizip Ticaret Odası’nda uygulamaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu proje ile diğer kurumlara örnek olarak projenin yaygınlaşmasına katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
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