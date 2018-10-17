GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:24

Nizip’te toz bulutundan araçlar etkilendi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde etkili olan toz bulutundan en çok araçlar etkilendi. İnsanların nefes almakta zorlandığı toz yağmuru nedeniyle araçların ise üzerini sarı bir örtü kapladı.

Nizip'te toz bulutundan araçlar etkilendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gaziantep’in Nizip ilçesinde etkili olan toz bulutundan en çok araçlar etkilendi. İnsanların nefes almakta zorlandığı toz yağmuru nedeniyle araçların ise üzerini sarı bir örtü kapladı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde de günlerdir etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. İnsanların nefes alıp vermekte zorlandığı toz yağmurundan en çok araçlar etkilendi. İlçede açık alanda seyir eden yada park halinde bulunan araçları sarı örtü kapladı. Kentte görüş mesafesini de düşüren toz bulutu, nefes darlığı ve astım gibi hastalara da zor anlar yaşattı. İlçe halkı kenti sarıya boyayan toz yağmuru nedeniyle ev ve işyerlerinin camlarını da açamadı.

Toz bulutu kentte gün içinde zaman zaman yağan yağmurun ardından dağıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku