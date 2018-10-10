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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:08

Nurdağı Kaymakamı’ndan Şehit Polis Memuru Emin Güler’in Ailesine ziyaret

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün 2000 yılında şehit olan Polis memuru Emin Güler’in ailesini ziyaret etti.Nurdağı Kaymakamının ilçedeki şehit yakınlarının ve Gazilere ziyaretleri devam ediyor. ziyarette, Nurdağı ilçe Kaymakamı Lokman...

Nurdağı Kaymakamı'ndan Şehit Polis Memuru Emin Güler'in Ailesine ziyaret
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Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün 2000 yılında şehit olan Polis memuru Emin Güler’in ailesini ziyaret etti.

Nurdağı Kaymakamının ilçedeki şehit yakınlarının ve Gazilere ziyaretleri devam ediyor. ziyarette, Nurdağı ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan ve İlçe SYDV Müdürü Hakkı Güler, ile birlikte 2000 yılında Şehit olan Nurdağlı Polis Memuru Emin Güler’in Nurdağı Merkez Yavuzselim Mahallesinde bulunan ailesine misafir olan kaymakan ve beraberindekiler Devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını verdiler.
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