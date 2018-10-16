Nurdağı’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep’in nurdağı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta toplam 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep karayolu birinci kilometresi Karaölmez Deresine mevkisinde Nurdağı’ndan Gaziantep istikametine...

Gaziantep’in nurdağı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep karayolu birinci kilometresi Karaölmez Deresine mevkisinde Nurdağı’ndan Gaziantep istikametine seyir eden E.K. idaresindeki 27 AAD 840 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Y.K’nin kullandığı 27 ABF 664 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ve araçta bulunan M.G., T.A. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.