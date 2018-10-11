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11 Ekim 2018 Perşembe 15:40

Nurdağı’nda ’Sıfır Atık Projesi’ başladı

-Nurdağı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ Nurdağı’nda başladı.Nurdağı İlçe Kaymakamlığı binasında düzenlenen...

Nurdağı'nda 'Sıfır Atık Projesi' başladı
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-Nurdağı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ Nurdağı’nda başladı.

Nurdağı İlçe Kaymakamlığı binasında düzenlenen ’Sıfır Atık Projesinin’ başlaması ile ilgili konulu programa; Kaymakam Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve daire amirleri katıldı. Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ’Sıfır Atık Projesi’ ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarda seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda kağıt, cam, metal, plastik ve pil atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlatılan projeyle ilçede bulunan tüm kamu binalarına ve okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Programda konuşan İlçe Kaymakam Lokman Düzgün, "Daha yeşil, daha temiz bir dünya için, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde başlatılan ’Sıfır Atık Projesini’ ilçemizde de başlattık dedi.

Ayrıştırma kutularının Üzerinde bilgilendirici bilgilerinde yer aldığı gibi ayrıştırma kutularını tüm kamu kurumlarımıza ve okullarımıza yerleştirdik" dedi.
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