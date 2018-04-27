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27 Nisan 2018 Cuma 13:08

Öğrencilere “Kurumsal Eğitim ve Protokol Kuralları” eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi Öğr.Gör. Esin Dedemoğlu, öğrencilere "Kurumsal Eğitim ve Protokol Kuralları" eğitimi verdi.Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğr. Gör. Esin Dedemoğlu tarafından öğrencilere kalite çalışmaları kapsamı ve 2018 yılı...

Öğrencilere 'Kurumsal Eğitim ve Protokol Kuralları” eğitimi verildi.
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Gaziantep Üniversitesi Öğr.Gör. Esin Dedemoğlu, öğrencilere "Kurumsal Eğitim ve Protokol Kuralları" eğitimi verdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğr. Gör. Esin Dedemoğlu tarafından öğrencilere kalite çalışmaları kapsamı ve 2018 yılı eğitim planı çerçevesinde “Kurumsal Eğitim ve Protokol Kuralları” konulu eğitim verildi. GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim, fakülte ve klinik bünyesinde görev yapan akademik ve idari personelin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Öğr. Gör Dedemoğlu, eğitimde protokol kavramı, protokol ve nezaket kuralları çerçevesinde telefon görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, makam ziyaretleri, kamuya açık alanlarda kurum temsili, protokole uygun hitap, davranış, özellikle kurum temsilinde bireylerin rolü ve üzerlerine düşen görev sorumluluklar gibi temel konular hakkında bilgi verdi. Katılımcıların görüş ve katkılarıyla ilerleyen eğitimin faydalı geçtiğini ifade eden Öğr. Gör Dedemoğlu, “Kurumlarda resmi ilişkilerin doğru düzenlenmesi ve uygulanması, duygusal kanalların ise kontrol altında tutulması gerekir. İş akışı, resmi iş ve görevler profesyonel bir yaklaşım gerektirir. İş ortamında resmi olmayan abi, abla, dayı gibi hitap biçimleri, duygu yoğunluğu yüksek olan ilişki ağları, kurumsal yapıyı zedeler. Çalıştığımız kurumu aynı zamanda temsil ettiğimizi unutmamalı ve kurum saygınlığına gölge düşürecek her türlü söylem ve davranıştan kaçınmalıyız” diye konuştu.

Eğitimin sonunda Öğr. Gör. Esin Dedemoğlu’na teşekkür eden ve çiçek takdim eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kamile Erciyas ise kalite çalışmalarına son derece önem verdiklerini, personelin farkındalık düzeyini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için bu tür eğitimlerin daha da geliştirilerek sürdürüleceğini belirtti.
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