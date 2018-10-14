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14 Ekim 2018 Pazar 17:48

Oğuz Boyları Federasyonu Başkanı Durmaz GGC yönetimi ile bir araya geldi

Gaziantep Oğuz Boyları yeniden yapılanarak federasyon olarak hedeflerini Gaziantep gazeteciler Cemiyeti yönetimine anlattı.Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Gaziantep Oğuz...

Oğuz Boyları Federasyonu Başkanı Durmaz GGC yönetimi ile bir araya geldi
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Gaziantep Oğuz Boyları yeniden yapılanarak federasyon olarak hedeflerini Gaziantep gazeteciler Cemiyeti yönetimine anlattı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Musabeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huzeyfe Durmaz gündemi değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

Durmaz son günlerde gündemi işgal eden bütün konularda Türkiye’nin siyasi ve ekonomik bir saldırı altında olduğunu vurguladı.Bu saldırılara karşı tek çözümün Malazgirt’te başlayan bir destanın Selçuklu’dan, Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e yansıyan devlet olma ve devlete ödünsüz bağlılıktan geçtiğini ifade eden Durmaz, “Tek koşulumuz ülkenin bölünmez bütünlüğü,birlik ve beraberliğimizdir” dedi.

Durmaz, Oğuz Boylarının tüm aşiret şekillenmeleri bu devletin temel taşı olduğunu ve bu yönde devletin güçlenmesi ve gelişmesi yönünde boy kavramını daha da üst düzeye taşıyacağının altını çizdi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ise, Oğuz Boyları Federasyonunun çalışmalarını önemsediklerini ve çalışmalarda başarılar dilediğini söyledi.
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