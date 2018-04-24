Oğuzeli’nde tiyatro gösterisi

Oğuzeli Belediyesi’nin sosyal ve kültürel faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Gaziantep’in sevilen tiyatro topluluğu “Çeled Uşaglar”ın sahne aldığı “Nişan Garaltısı” isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programa ilgi yoğun olurken tiyatro gösterisini izlemeye gelen vatandaşlar kahkaha boğuldu.

"Çeled Uşaglar güzel işlere imza atıyor"

Çeled Uşaglar’ın Gaziantep’in en sevilen ve beğenilen tiyatro topluluğu olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, çocuklarımıza 23 Nisan hediyesi vermek için bu güzel oyunu bugüne denk getirdik dedi. Tiyatro gösterisinin açılış konuşmasını yapan Başkan Kılıç, “Nişan Garaltısı isimli tiyatro gösterisi aslında ilk olarak Oğuzeli’nde sizlerle buluşacaktı. Kahraman askerlerimizin ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ kapsamında yaptığı operasyon sonucu şehadet şerbeti içerek şehit düşen Mehmetçiklerimiz olunca bu oyunu ertelemek zorunda kaldık. Bu vesile ile ülkemizin dört bir yanında kahramanca terör örgütlerini temizlemek için canını hiçe sayan şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyorum. Bu güzel oyunu özellikle 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramına denk getirerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmek istedik. Çeled Uşaglar ekibi kurulduğu günden bu yana ciddi başarılara imza atmış bir topluluk. Sağ olsunlar ne zaman çağırdıysak bizleri hiçbir zaman kırmadılar. Şu anda ise ‘Antep Fıstığı’ filmi ile Gaziantep’i Türkiye’ye tanıtıyorlar. Ben Çeled Uşaglar ekibinin imkanlar verildiği takdirde daha büyük ve başarılı işler yapacağına inanıyorum. Orhan Uslu Bey’e ve Çeled Uşaglar ekibi başta olmak üzere bizleri bu güzel gecede yalnız bırakmayan hemşerilerimeçok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum” dedi.

“Oğuzeli’nin yeri bizim için çok farklı”

Oğuzelili izleyicilere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Çeled Uşaglar kurucusu Orhan Uslu, Oğuzeli’nin yeri çok farklı olduğunu ifade etti. Orhan Uslu, “Biz Gaziantep’in ilçeleri arasında ilk gösterimimizi Oğuzeli’nde yaptık. Onun için Oğuzeli ve Oğuzelilerin yeri bizim için çok farklı. Sağ olsun Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey, bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Kendisine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerde umarım keyifli bir gece geçirmişsinizdir” şeklinde konuştu. Program sonunda Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı dolayısı ile Çeled Uşaglar ekibinin en küçük üyesine çiçek takdim etti.