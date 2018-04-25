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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:10

Okan mühendislik yarışması 2018

Okan Mühendislik Yarışması 2018’de SANKO Fen ve Teknoloji Lisesinin “Otomotiv”, SANKO Kolejinin “Makine Mühendisliği” dalındaki projeleri ön elemeyi geçerek final sergisine davet edildi.SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Cevdet Teker’in;...

Okan mühendislik yarışması 2018
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Okan Mühendislik Yarışması 2018’de SANKO Fen ve Teknoloji Lisesinin “Otomotiv”, SANKO Kolejinin “Makine Mühendisliği” dalındaki projeleri ön elemeyi geçerek final sergisine davet edildi.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Cevdet Teker’in; danışman öğretmeni Özgül Güner rehberliğinde hazırladığı “Trafik Kazalarını Önleyen Yeni Nesil ‘U’ Dönüşü Sinyali” başlıklı proje ile araçların trafikte güvenli bir şekilde “U” dönüşü yapabilmeleri için yeni bir araç aydınlatma sistemi tasarlanarak, çok sık yaşanan trafik kazalarını önlemek ve sürücü güvenliğini artırmak amaçlandı.

SANKO Koleji öğrencisi Taha Alp Bolat’ın, öğretmeni Ekrem Dobooğlu danışmanlığında hazırladığı “Sürtünme Katsayısı Tespitinde Pratik, Ekonomik ve Uygulanabilir Bir Aygıt Tasarımı” başlıklı proje kapsamında ise başta lise laboratuvarları olmak üzere, tüm ortaöğretim ve üniversite fizik laboratuvarlarında, sürtünme katsayısının belirlenmesi ve deney materyali olarak kullanılacak, pratik, fonksiyonel ve uygulanabilir bir aygıt tasarlanarak, aygıtın ilgili şirketlerin Ar-Ge birimlerinde kullanılabilirliği öngörüldü.
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