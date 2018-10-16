GAZİANTEP:
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16 Ekim 2018 Salı 12:57

Opr. Dr. Selda Bahçe, MMT Amerikan Hastanesi’nde

Doktor kadrosunu her geçen gün güçlendiren ve kaliteli sağlık hizmetini kendisine vizyon edinen Özel MMT Amerikan Hastanesi, alanında Gaziantep’in en iyi doktorlarından birisi olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Selda Bahçe’yi...

Opr. Dr. Selda Bahçe, MMT Amerikan Hastanesi'nde
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Doktor kadrosunu her geçen gün güçlendiren ve kaliteli sağlık hizmetini kendisine vizyon edinen Özel MMT Amerikan Hastanesi, alanında Gaziantep’in en iyi doktorlarından birisi olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Selda Bahçe’yi hekim kadrosuna kattı.

Alanında uzman doktorlarla Gaziantep halkına güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermeyi kendisine amaç edinen Özel MMT Amerikan Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Özel MMT Amerikan Hastanesi son olarak yıllarca Gaziantep’te Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan deneyimli Doktor Selda Bahçe’yi hekim kadrosuna dahil etti. 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Bahçe, 2011 yılında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Kadın Doğum ihtisasını tamamladı.

Yaklaşık 6 yıldır Gaziantep’te özel bir hastanede görev yapan Opr. Dr. Selda Bahçe, patau sendromu, nabothian kist gibi kendi alanında yer alan birçok makaleye imzasını attı.
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