Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 2013 yılında kurulan OSB Koleji’nin hem akademik hem teknik anlamda geleceğin mühendislerini ve teknisyenlerini yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyen Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz...

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 2013 yılında kurulan OSB Koleji’nin hem akademik hem teknik anlamda geleceğin mühendislerini ve teknisyenlerini yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyen Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken, “OSB Kolejimiz hem Gaziantep hem Türkiye Organize Sanayi Bölgelerine nitelikli eleman yetiştirmek için kurulmuştur” dedi.

2013 yılında eğitim hayatına başlayan OSB Koleji’nin eğitim ve uygulama alanında büyük yer edindiğini söyleyen Köken, “OSB Koleji Organize Sanayi Bölgesinde 2013 tarihinde eğitime başlayıp kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmış bir okuldur, geleceğin mühendislerini, teknisyenlerini yetiştirmek, Organize Sanayi Bölgesine nitelikli eleman yetiştirmek için kurulmuştur. Türkiye’de ilk ISO 9001:2015 belgeli okul olarak öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim benimsemiştir. Geleceğin mesleklerine yönelik bölümleri ile de endüstri, otomasyon, elektrik ve motor araçlar gibi geleceğin ve modern zamanın mesleklerini kazandırıyor” dedi.

OSB Koleji avantaj sunuyor

OSB Koleji’nde eğitim alan öğrencilerin akranlarına göre birçok alanda daha avantajlı olduğunu vurgulayan Köken, “Sanayi içinde de eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin akranlarına göre daha avantajlı olmalarını sağlıyor ve bunları tamamen yüzde 100 burslu bir eğitimle sağlıyorlar. Öğrenciler ailelerine yük olmadan kolej eğitimi ile meslek sahibi oluyor” şeklinde konuştu.

OSB Kolejine kayıtlarda yoğun ilgi

OSB kolejinde kayıt yoğunluğuna değinen Deniz Köken Bu yıl ki kayıt yoğunluğunun geçmiş yıllardaki kaliteye yönelik yapılan çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Ayrıca 2018 - 2019 eğitim yılında LGS sınavından 320 ve üzeri puan alan öğrencilere servis ve yemek bursu verileceği müjdesini verdi.

OSB Koleji sportif başarıları ile de dikkat çekiyor

OSB Koleji’nin akademik eğitimlerin yanı sıra sosyal, sportif başarılarla da dikkat çektiğini söyleyen Köken, “Öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve sportif başarıları ile de göz kamaştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gaziantep okul sporları Basketbol turnuvasında il birinciliği elde ederek bölge müsabakalarına katılmayı başarmışlardı. Güreş müsabakalarında il birincisi ve il ikincisinin yanı sıra Masa tenisi ve Badmintonda da il birincisi ve ikinci olmayı başardılar” ifadelerini kullandı.

OSB Kolejinde birçok branşta eğitim imkânı sunuluyor.

OSB Koleji’nde yer alan Anadolu Teknik Bölümleri ve Anadolu Mesleki Bölümlerde yer alan branş türlerinden bahseden Köken, “Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Endüstri Otomasyon, Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar, Plastik Teknolojisi, Makine Teknolojisi bölümleri kolejimiz de yer almaktadır” diye konuştu.