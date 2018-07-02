GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:41

Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep (İHA)Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Yunus timlerince yapılan uygulamada, bin 570 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne...

Polis suçlulara göz açtırmıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep (İHA)Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Yunus timlerince yapılan uygulamada, bin 570 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri görevlilerince Şehitkâmil İlçesi eski Nizip yolu üzerinde yapılan uygulamada Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan aramada bin 570 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan H.G., A.K., Z.K., B.G. ve E.K. isimli 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haklarında yapılan yasal işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku