Polisgücü’nün önlenemeyen yükselişi

Hokeyde 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçları heyecanı Konya’da sürüyor. Hokeyde devrim yaparak Avrupa Şampiyonluğu’nu Türkiye’ye kazandıran Gaziantep Polisgücü, erkek ve kadın takımlarıyla Süper...

Hokeyde 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçları heyecanı Konya’da sürüyor. Hokeyde devrim yaparak Avrupa Şampiyonluğu’nu Türkiye’ye kazandıran Gaziantep Polisgücü, erkek ve kadın takımlarıyla Süper Lig’de de fırtına gibi esiyor.

Gaziantep Polisgücüspor kadın ve erkek hokey takımları, Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanmakta olan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında karşılaştıkları bütün rakiplerini geride bırakarak ligdeki liderliklerini sürdürdü. Oynanan son karşılaşmalarda Gaziantep Polisgücü Erkek takımı rakibi Bolu Belediyespor Kulübü’nü 3-2, Gaziantep Polis Gücü Kadın takımı ise rakibi Nizip Gençlik Spor Kulübü’nü 6-0 yenerek sahadan galip ayrıldı.

2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarının bugün oynanacak maçlar ile sona ereceğini belirten Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, erkek takımının Diyarbakır PEYAS SK ile kadın takımının ise Bolu Belediyespor hokey takımıyla karşılaşacağını belirterek, her iki maçtan da galip ayrılıp 1. Etap’ı zirvede tamamlamak istediklerini söyledi. Kaplan, erkek ve kadın hokey takımlarının birinci ikinci etapta da liderliklerini sürdürerek 2018 Türkiye Şampiyonluğu kupasını Gaziantep’ kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.