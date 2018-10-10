Psikolog Melisa Karataş MMT’de

Psikolog Melisa Karataş, Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Özel MMT Amerikan Hastanesi doktor kadrosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor. Çocuk ve ergen psikolojisi, depresyon, öfke kontrolü, dikkat bozukluğu, davranış bozuklukları, sınav kaygısı gibi konular başta olmak üzere pek çok psikolojik konuda hasta kabul edecek olan Psikolog Melisa Karataş, Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde görev yapacak.