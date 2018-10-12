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12 Ekim 2018 Cuma 18:06

RedBull Chess Masters Satranç turnuvası

RedBull ve Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığı ile düzenlenen “RedBullChessMasters Satranç Turnuvası”nda SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi bölge birincisi oldu.“RedBullChessMasters Satranç Turnuvası” Türkiye geneli yedi...

RedBull Chess Masters Satranç turnuvası
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RedBull ve Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığı ile düzenlenen “RedBullChessMasters Satranç Turnuvası”nda SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi bölge birincisi oldu.

“RedBullChessMasters Satranç Turnuvası” Türkiye geneli yedi bölgede, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanmış satranç platformunda online olarak gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölge elemelerine katılan SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi bölge birincisi olarak 20 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Sirkeci Garı’nda düzenlenecek büyük finalle katılma hakkı kazandı.
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