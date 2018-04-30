Rektör Yılmaz’dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" Günü mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz 1 Mayıs işçilerin emek ve dayanışma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

1 Mayısın özel ve önemli bir gün olduğunu belirten Rektör Yılmaz, barış, demokrasi, huzur ve güven içerisinde bir gelecek için emek verenlerin, bu anlamlı günü birlik beraberlik içinde kutlaması gerektiğinin altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz mesajında, “1 Mayıs, İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan özel ve önemli bir gündür. İlk olarak 1856’da Avusturalya’da kutlanmaya başlanan bu gün, Türkiye’de ise ilk kez 1923’te resmi olarak kutlanmaya başlamıştır. Barış, demokrasi, huzur ve güven içerisinde bir gelecek için emek verenler bu anlamlı günü birlik beraberlik içinde kutlamalıdır. Çünkü milletimiz her zaman hayatını kazandığı topluma karşı sorumluluklarını bilmiş, çok çalışmış ve ülkemizi bugün bulunduğu noktaya getirmiştir. Biz her zaman mücadele ruhunu içinde barındıran bir millet olduk. Birbirimize kenetlenip, dayanışma içinde birbirimize destek olarak refah seviyesi daha yüksek bir toplum olabilme inancıyla hareket ettik. Bu anlamlı günde emek verene duyulan saygı ve hakkaniyetin içselleştirilmesini temenni ediyorum. Emekçilerimizin birlik ve beraberlik günü kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta kendi emekçilerimiz ve işçi ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasında ve ekonomimizin günden güne büyüyüp güçlenmesinde katkısı olan emekçilerimizin bu özel gününün kardeşlik, barış, dayanışma içinde ve bayram havasında geçmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.