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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:29

Resim tablosunda bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından bir kargo şubesinde yapılan aramada 10 adet resim tablosu içerisine gizlenmiş bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Resim tablosunda bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından bir kargo şubesinde yapılan aramada 10 adet resim tablosu içerisine gizlenmiş bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Şahinbey İlçesinde bulunan bir kargo şubesinde yapılan aramalarda, 10 adet resim tablosu içerisine gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan bir şüpheli şahıs yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.
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