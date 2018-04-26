Royal Halı ve Pierre Cardin Halı’nın En Yeni Koleksiyonları Domotex Fuarı’nda Tanıtıldı

Royal Halı ve İplik A.Ş. bünyesinde bulunan Türkiye halı sektörünün 2 önemli markası; Royal Halı ve Pierre Cardin Halı’nın 2018 yılı yeni ürün ve koleksiyonlarını makine halısı fuarında sergiledi.Royal Halı ve Pierre Cardin Halı,...

Royal Halı ve İplik A.Ş. bünyesinde bulunan Türkiye halı sektörünün 2 önemli markası; Royal Halı ve Pierre Cardin Halı’nın 2018 yılı yeni ürün ve koleksiyonlarını makine halısı fuarında sergiledi.

Royal Halı ve Pierre Cardin Halı, 2018 yılı yeni sezon koleksiyonlarını Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde 24-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden katılımcılar ile iş bağlantısı kurmak isteyen firmaları bir araya getiren makine halısı fuarında Türkiye’de ilk kez 8 renk yerine Axminster tezgahı kullanılarak 16 renk olarak üretilen Royal Halı “Beykoz koleksiyonu” ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuarda dikkatleri üzerine toplayan bir diğer koleksiyon ise el halısına en yakın makine halısı olan ve istenilen şekilde katlanılabilen Royal Halı “Altunizade” koleksiyonu oldu.

Pierre Cardin Halı’da ise tasarım aşamasından, üretim aşamasına kadar özel olarak hazırlanan ve klasik desenlerden oluşan “Arles” koleksiyonu ön plana çıkan koleksiyonlar arasındaydı. Fuarda ayrıca Leonardo Da Vinci’nin 6 metrekarelik halıya dokunan “Mona Lisa” tablosu büyük hayranlık uyandırırken, kişiye özel halı tasarımı imkânı sunan Studio’nun fuara özel hazırlanan koleksiyonları da tasarıma önem veren ziyaretçiler tarafında tam not aldı.

Yeni koleksiyonlar showroom ve satış noktalarında ki yerini aldı.

Fuarı değerlendiren Royal Halı Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, "Fuarda tüm yeni koleksiyonlarımız büyük beğeni topladı. Royal Halı’nın 6, Pierre Cardin Halı’nın 5 yeni koleksiyonu ile sezona oldukça iddialı bir giriş yaptık. Royal Halı olarak yeni yüksek teknoloji ürünü Axminster tezgahı ile 16 renk halı üreterek sektörde önemli bir teknolojik gelişim ve yeniliğin önünü açmış olduk. 16 renk halı üretimi önemli bir yatırım ve inovasyonun sonucunda gerçekleşti. Bu ve bunun gibi beklentilere cevap vermek, sektörümüzde öncü olmak grup olarak en önemli önceliklerimizden biri. Tüm yeniliklerimizle birlikte Royal Halı olarak yine bir ilki daha gerçekleştirerek el halısına en yakın viskon halıları ürettik. El halısına en yakın viskon halılarımız gerek renk gerek tasarım açısından dikkat çekiyor ve diğer makine halıları gibi rulo gibi değil istediğiniz şekilde katlanabiliyor. Kalitesine, inovasyonuna, tasarımına, renklerine emin olduğumuz 2 markamızdaki farklılıklarımızla yeni sezona hazırız. Bu ürünlerimiz hiçbir zaman ara vermediğimiz AR-GE ve inovasyon anlayışımızın en somut örnekleri" şeklinde konuştu.

Fuarda sergilenen yeni koleksiyonların büyük bir bölümü showroom ve satış noktalarında yerini aldığını da anlatan Koca, "Bu sayede markalarımızı tercih edenlere en yeni koleksiyonlarımızı en hızlı şekilde ulaştırmayı başarmış olduk. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışan bir firmayız, bundan dolayı tüketici hatalarına karşı bu sezonda da tüm koleksiyonlarımız hiçbir bedel ödemeksizin SigortHalı kapsamında" dedi.

Yurt dışında yeni pazarlara açılacağız"

Royal Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Nazif Koca, Gaziantep’te yıllık 6 milyon 500 metrekare üretim kapasitesine sahip tesiste 540 kişilik bir ekip ile 4 binden fazla desende halı üretimi gerçekleştirdiklerini de söyleyerek “AR-GE, inovasyon ve teknolojiye olan yatırımlarımızın yanı sıra showroom ve bayi ağı yatırımlarımızı da ciddi oranda artıracağız. Bu anlayış çerçevesinde yüksek kalite standartlarına sahip katma değerli, kaliteli ürün ve hizmet sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Koca, iç pazara olduğu kadar ihracata da ağırlık verdiklerini de belirterek “ Domotex Fuarı’nda yurtiçi kadar yurtdışı ziyaretçilerinden de oldukça yoğun talep gördük. Şuanda 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.Yaptığımız ikili görüşmelerle farklı ülkelerden gelen talepleri değerlendirip yeni pazarlarda yer almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Halı sektöründe AR-GE ve inovasyona yapılan yatırımlarla öne plana çıkan Royal Halı ve Pierre Cardin Halı bugüne kadar AkıllıKoruma, Tozumaz, Sıfırtoz ve Geleneksel Ebru Sanatı’nın halıya uygulanması gibi birçok ilki gerçekleştirdi. Ayrıca Royal Halı ve Pierre Cardin Halı, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak 2011 yılında halıda sigorta dönemini de başlatmasıyla dikkatleri üzerinde toplamıştı.