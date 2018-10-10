Ruh sağlığı da beden sağlığı kadar önemli

Toplumda hala psikoloğa ya da psikiyatriste giden kişilerin deli olarak nitelendirildiğini söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Uzman Psikoloğu Zeynep Pelin Özdemir, bu algı yüzünden birçok kişinin tedavi olmakta geciktiği, bu nedenle de geri...

Toplumda hala psikoloğa ya da psikiyatriste giden kişilerin deli olarak nitelendirildiğini söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Uzman Psikoloğu Zeynep Pelin Özdemir, bu algı yüzünden birçok kişinin tedavi olmakta geciktiği, bu nedenle de geri dönüşü olmayan sonuçlar meydana geldiğine dikkat çekti.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Uzman Psikoloğu Zeynep Pelin Özdemir, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada ruh sağlığı ve beden sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi.

Uzman Psikolog Özdemir, “Ruh sağlığı, en az beden sağlığı kadar hassasiyet gösterilmesi gereken önemli bir konudur. Geçmiş yıllara oranla günümüzde ruh sağlığı konusundaki bilinçlilik artsa da ne yazık ki, hala psikoloğa ya da psikiyatriste giden kişilerin ‘deli’ olarak nitelendirilmesi, ülkemizde ruh sağlığının konuşulması üzerindeki tabunun varlığını gösterir niteliktedir. Ruhsal açıdan bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünerek profesyonel destek almayı düşünen, bu bilinçte olan kişinin aklından şüphe etmek ne kadar doğru olabilir ki, yanlış algılar ve bu algılar sonucunda ortaya çıkan yanlış değerlendirmelerle ruhsal hastalıklar ya da ruhsal bozukluklar maalesef hala kişinin utanması gereken bir özelliği olarak görülmektedir. Oysa ki, grip olan ya da kalp hastalığı olan bir kişinin utanç duymaması ne kadar doğalsa, ruhsal hastalığa sahip bir kişinin de utanmaması o kadar doğaldır. Yapılan çalışmalar toplumun yüzde 25’inin, yani her 4 kişiden birinin, yaşamlarının bir döneminde ruhsal hastalık öyküsü barındırdığını ortaya koymuştur. Bu orana rağmen ülkemizde hala ruhsal problemler için profesyonel destek almanın tabu olması oldukça dikkat çekici” dedi.

“Ruhsal problemler bedensel hastalıklara yol açıyor"

Sürekli değişim halinde olan yaşam koşullarının kişiler üzerinde artan stres, depresyon, panik bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu gibi önemli ruhsal problemlerin ortaya çıkmasında oldukça önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Uzman Psikolog Zeynep Özdemir, “Günümüz koşullarına uyum sağlamak çocuklardan ergenlik dönemindeki gençlere, yetişkinlikten yaşlılık dönemindeki bireylere kadar oldukça güç olabilmektedir. Yaşam koşullarında gün geçtikçe artan belirsizlikler kişileri sürekli kaygılı bir ruh haline sürüklemekte, uzun süreli olan bu kaygı, ruhsal problemlere yol açtığı kadar kalp problemleri, şeker hastalığı, sindirim problemleri, ağrılar gibi bedensel hastalık ve şikayetlere de yol açabilmektedir. Sağlıklı bir fizyolojik yapıya sahip olmak, sağlıklı bir psikolojiye sahip olmakla iç içedir" şeklinde konuştu.

1992 yılından beri Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı günü olarak kutlandığını ifade eden Uzman Psikolog Özdemir, “Ruh sağlığına verilen önem vedikkatin arttığı günlere ulaşmak dileğiyle 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlu olsun”diye konuştu