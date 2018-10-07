Rumkale su sporlarında yarışmalar nefes kesti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalar nefes kesti.5 kilometre açık su yüzme yarışması ve dragon bot yarışmasında toplam...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalar nefes kesti.

5 kilometre açık su yüzme yarışması ve dragon bot yarışmasında toplam 800 sporcu, ipi göğüslemek için ter döktü. Yarışmalarda dereceye girenlere, madalya ve kupa verildi.

Türkiye’nin en yaşlı yüzücüleri oradaydı

Festivalin şeref konuğu olan Türkiye’nin en yaşlı kadın yüzücüsü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt, festivale renk kattı. Sarılar Köyü-Rumkale arasındaki açık su yüzme yarışmalarına katılan yüzücüler, 5 kilometre kulaç attı, dayanıklılık testinden geçti. 12 gruptan oluşan erkekler ve 8 gruptan oluşan kadınlar dereceye girmek için Fırat’ın sıcak sularında amansız bir mücadeleye girişti.

Büyük mücadelenin ardından

Buna göre, açık su yüzme yarışmasında dereceye girenlerin dereceleri, “Erkekler A grubu, Yunus Ayvazoğlu 1 saat 7 dakika 18 saniye, Burak Kaplan 1 saat 8 dakika 58 saniye, Talha Eryılmaz 1 saat 13 dakika 34 saniye. B grubu, Ekrem Atakan Kuloğlu 1 saat 42 dakika 24 saniye, Murat Aybars Tunca 1 saat 58 dakika 6 saniye, İbrahim Kasap 1 saat 59 dakika 42 saniye. C grubu, Barış İlhan 1 saat 14 dakika 55 saniye, Mücahit Sunar 1 saat 23 dakika 24 saniye, Erçin Şentürk 1 saat 24 dakika 39 saniye. D grubu, Abdulhalim Lafcı 1 saat 22 dakika 58 saniye, Hasan İlker 1 saat 24 saniye 4 dakika, Duygun Yurteri 1 saat 27 dakika 8 saniye. E grubu, Volkan Özbilen 1 saat 33 dakika 26 saniye, Ahmet Fatih Yıldız 1 saat 45 dakika 30 saniye, Zafer Adalı 1 saat 50 dakika 40 saniye. F grubu, Osman Zengin 1 saat 26 dakika 57 saniye, Yaser Masanoğlu 1 saat 29 dakika 24 saniye, Emre Deliveli 1 saat 37 dakika 2 saniye. G grubu, Mehmet Akif Çomoğlu 1 saat 26 dakika 3 saniye, Murat Bahçecioğlu 1 saat 41 dakika 29 saniye, Hamdi Oğuz Yoldaş 1 saat 41 dakika 51 saniye. H grubu, Erman Akkaya 1 saat 33 dakika 49 saniye, Kemal Dinçkal 1 saat 35 dakika 43 saniye, Tuncay Turgay Özel 1 saat 42 dakika 36 saniye. I grubu, Selami Aksoy 1 saat 37 dakika 19 saniye, Zafer Özdem 1 saat 47 dakika, Caner Aspava 1 saat 47 dakika 7 saniye. J grubu, İlhan Selçuk Çatalbaş 2 saat 10 dakika 16 saniye, Hasan Tınas 2 saat 14 dakika 41 saniye, Veli Velioğlu 2 saat 16 dakika 30 saniye. K grubu, Güneş Erinç 2 saat 32 dakika 1 saniye, İbrahim Pehlivanoğlu 2 saat 36 dakika 12 saniye, Metin Şahinöz 2 saat 53 dakika 8 saniye. L grubu, Mahmut Alpay Balaban 2 saat 24 dakika 35 saniye, Nurullah Şen 2 saat 26 dakika 38 saniye, Levent Aksüt 2 saat 54 dakika 12 saniye” olarak gerçekleşti.

Kadınlar da mücadele etti

Kadınların da yer aldığı festivalde, 8 grupta mücadele eden yarışmacılar Fırat’ın incisi Rumkale’de farkını ortaya koydu. Dereceye giren kadın yüzücüler de madalyalarını alırken, dereceye giren yarışmacıların süreleri, “Kadınlar A grubu, Deniz Ay 1 saat 14 dakika 41 saniye, Gülşen Mercan 1 saat 15 dakika 42 saniye, Beril Telsiz 1 saat 45 dakika 26 saniye. B grubu, Aybüke Özel 2 saat 29 dakika 24 saniye. C grubu, Esin Akkartal 1 saat 47 dakika 34 saniye, Naz Aksu 2 saat 7 dakika 16 saniye. D grubu, Deniz Yurtbay 2 saat 10 dakika 19 saniye, Neşe Atmış 2 saat 17 dakika 19 saniye. E grubu, Müge Şanlısoy 2 saat 7 dakika 25 saniye, Nilay Altaş 2 saat 37 dakika 51 saniye. F grubu, Özlem Ör 1 saat 33 dakika 32 saniye, Aslı Keçelioğlu 1 saat 50 dakika 1 saniye, Zeynep Burcu Gücelioğlu 1 saat 51 dakika 42 saniye. G grubu, Kadriye Karakuş 1 saat 56 dakika 10 saniye, Fulya Gümüşburun 2 saat 24 saniye, Güldenay Uruk, 2 saat 42 saniye. H grubu, Çilem Çelik 1 saat 42 dakika 48 saniye, Şebnem Tılsım Yakar 2 saat 5 dakika 47 saniye, Rengin Börekçi 2 saat 13 dakika 12 saniye. J grubu, Cahide Şeyma Kolaylı 2 saat 19 dakika 19 saniye, Fatma Nazar Göğen 2 saat 25 dakika 57 saniye” şeklinde sonuçlandı.

Öte yandan Dragon bot yarışmasında, Dragon Odeabank birinci oldu. Dragon Odeabank’ı, Yavuzeli Belediyesi, Araban Belediyesi ve Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi takip etti.