GAZİANTEP:
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22 Temmuz 2018 Pazar 13:36

Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesinin örtüsü yenilendi

Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretlerinin türbesinin örtüsü, Arabanlı hayırsever tarafından yenilendi.İsminin açıklanmasını istemeyen Arabanlı hayırsever vatandaş türbe içindeki eni 2 metre 20 santimetre,...

Sa'd Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesinin örtüsü yenilendi
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Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretlerinin türbesinin örtüsü, Arabanlı hayırsever tarafından yenilendi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Arabanlı hayırsever vatandaş türbe içindeki eni 2 metre 20 santimetre, uzunluğu 6 metre 70 santimetre olan mezar sandukanın eskiyen örtüsünü Gaziantep’te bulunan ustalara tek parça olarak diktirerek türbeye örttürdü.

Araban ilçesi Ziyaret kırsal mahallesinin kuzey doğusundaki yüksek bir tepe üzerinde yer alan Sa’d bin Ebu Vakkas Hazretlerinin türbesi, dikdörtgen planlı ve düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş yapının iç bölümünde kuzey ve güneyde mihrap ve paye biçiminde sütunlar yer almaktadır. Mezar mermerden yapılmış sanduka ve kapak kısmından oluşmaktadır.

Yöre halkı arasında Seydi Vakkas Hazretleri olarak bilinen zat, hayatta iken cennetle müjdelenen 10 sahabe arasında yer alıyor. Ashab-ı Kiramın büyüklerinden olan zat, Peygamber Efendimizin (S.A.V) duasına mazhar olmuş büyük İslam kumandanları arasında yer alıyor. . Sa’d bin Ebu Vakkas (R.A), Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer (R.A) zamanında yapılan bütün seferlere katıldı.

Hz. Ömer döneminde İran ve Irak’ı fethetmek için İslam Orduları Komutanı olarak görevlendirilmişti. Tarihi kaynaklara göre Sa’d Bin Ebu Vakkas bu seferler esnasında Ziyaret Tepesi diye bilinen bu tepede karargah kurmuş, Bizans orduları ile savaşmış ve zafer kazanmıştır. Bu türbe, Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretlerinin makamıdır. 675 yılında Medine’de vefat etmiştir. Kabri, Medine’deki Cennet’ül Baki mezarlığındadır.
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