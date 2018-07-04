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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:04

Şahinbey Belediyesi çalışanlarını bilgilendirdi

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesinde çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim vermeye devam ediyor.Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, personellerine belirli aralıklarla İş...

Şahinbey Belediyesi çalışanlarını bilgilendirdi
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Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesinde çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim vermeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, personellerine belirli aralıklarla İş Sağlığı güvenliği eğitimi vererek işçilerine verdiği önemi ortaya koymaya devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak iş güvenliğine ve işçi sağlığına büyük önem verdiklerini belirterek, “İşçimizin çalışırken güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı olması bizim için her şeyden daha önemlidir. Bunun için tüm önlemleri alıyoruz. Tüm çalışanlarımıza güvenliği ve gerekli ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın bu tür seminerlerden çok iyi faydalanmalarını istiyorum. Şahinbey Belediyesi olarak çalışanlarımız ile birlikte geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Burada alacağınız eğitimler ile vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini bir tık daha yukarıya çıkarmış olacağız” dedi.

Mevzuatı anlattılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından verilen eğitimde, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, çalışma alanına özgü tehlikeler ve önlemleri, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi konular anlatıldı.
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