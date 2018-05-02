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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:17

Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın...

Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
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Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 18 maddenin 8’i İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 8’si Plan Bütçe Komisyonuna, 2’sine ise süre verildi.

Kan bağışı kampanyasına davet

Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 7 Mayıs’ta düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasına Şahinbey Belediyesi Meclis Üyelerini davet ederek, “Bildiğiniz gibi Ramazan ayı içerisinde kan bağışı olmuyor. Kızılay Kan Merkezi’ de bizden Ramazan ayı öncesinde kampanyanın yapılması durumunda kendileri için daha iyi olacağını iletti. 07 Mayıs 2018 tarihinde düzenleyeceğimiz Kan Bağışı Kampanyamıza aileniz ve çevrenizdekilerle birlikte katılırsanız mutlu oluruz” dedi.

Teşekkür plaketi verildi

Mayıs ayı meclisinin gündem maddelerinin komisyonlara havalesinin ardından, sosyal yardım işlerinde gönüllü çalışan meclis üyeleri Hayriye Özmantar ve Mehmet Dağcı’ya teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde görev alan Murat Doymaz’a geçirdiği rahatsızlığa rağmen parktaki görevini aksatmadığı için teşekkür plaketi ve tam altın hediye edildi. Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturum toplantısını 08 Mayıs 2018 Salı günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.
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