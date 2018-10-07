Şahinbey Belediyesi stantı ilgi odağı oldu

Şahinbey Belediyesi’ninYapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) ile eş zamanlı olarak düzenlenen Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı’nda(Gayrimenkul) kurduğu stant yoğun ilgi gördü.

Yaptığı sosyal konut projeleri ile binlerce kişiyi ev sahibi yapan Şahinbey Belediyesi Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) ile eş zamanlı olarak düzenlenen Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarına(GAYRİMENKUL) katılarak stant açtı. Fuarda Şahinbey Belediyesi’nin stanttı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, inşaat maliyetlerinin artmasına rağmen kendilerinin konut fiyatlarını artırmadıklarını belirterek, “İnşaat sektörü birçok sektörü tetikleyen lokomotif bir sektör. Bu anlamda hem inşaat firmalarının hem de üreticilerin olduğu bir alan bizde Şahinbey Belediyesi olarak standımızı kurduk. Şahinbey Belediyesi olarak şuana kadar 3 milyar liralık yatırım yapmışız. Yapmış olduğumuz 10 bin’e yakın konut, bin 200’ün üzerinde iş yeri, kentsel dönüşümde 8 bin 200’ün üzerinde binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra yapmış olduğumuz pazar yerleri, sosyal tesisler, gençlik merkezleri var. Baktığınızda inşaat alanının her bölümünde Şahinbey Belediyesi olarak yer alıyoruz. Bu vesileyle yaptığımız çalışmaların tanıtımı ve üretmiş olduğumuz konutların satışını bu fuarda gerçekleştiriyoruz. 76 bin 750 TL den başlayan fiyatlarla 1+1 konutlarımız, 118. Bin TL den başlayan 2+1 konutlarımız, 132 bin TL’den başlayan 3+1 konutlarımız var. Bu günkü maliyet oranlarına bakarsanız bu fiyatlara bu daireleri yapmak aslında mümkün değil. Fakat biz daha önceden yaptığımız için fiyatları güncellemedik. Bu fiyatlarla vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak istiyoruz” dedi.