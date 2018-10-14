Şahinbey Belediyesinden çiftçilere buğday ve arpa tohumu desteği

Şahinbey Belediyesi çiftçilere 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıttı.Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi ve çiftçileri desteklemek adına 2 bin ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı...

Şahinbey Belediyesi çiftçilere 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıttı.

Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi ve çiftçileri desteklemek adına 2 bin ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Daha önce hayvan yemi, gübre dağıtan Şahinbey Belediyesi, 13 kırsal mahallede tarım yapan çiftçilere 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımını gerçekleştirdi.

“Çiftçilerimize desteğimiz sürecek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftlere desteklerinin süreceğini belirterek, “Şahinbey bölgemizde, kayıtlı 5 bin 500 çiftçimiz var. geçen sene olduğu gibi bu senede bunlardan talep edenlere arpa ve buğday tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilik çok önemlidir. Tarım bir ülkenin kaderidir. Bunun için bu alanda desteğimiz sürüyor. Her kesime değişik alanlarda destekler verdik. İnsanın aşı işi ekmeği çok önemlidir. Çiftçilerimize destek vermek için geçen sene tarım il müdürlüğü ile bir çalışma yaptık. Çalışma neticesinde buğday tohumu, yem, gübre ve zeytin fidanı dağıtarak çiftçilerimizi destekledik. Geçen yıl çiftçilerimizden gelen talep doğrultusunda sert ve yumuşak buğdaydan bir de arpayı bu yıl ilave ettik. Şimdi 2 bin ton arpa ve buğday tohumu dağıtacağız. Bugün yaklaşık bin 800 ton başvuru aldık burada 350 ton arpa ve buğdayı çiftçilerimize dağıtacağız. 13 kırsal mahallemiz buradan alacak. Biz rahmete uygun hareket ettikçe Allah’ın rahmeti eksilmez” diye konuştu.

Çiftçiler ise, verdikleri destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.