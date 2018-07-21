Şahinbey ilçe emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim ekiplerince Şahinbey bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu,...

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim ekiplerince Şahinbey bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen ve uzun süredir takip edilen C.Y isimli şüpheli şahıs görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın Vatan mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 4.75 gram esrar maddesi, 9 kök Hint keneviri, 646 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.