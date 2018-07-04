Şahinbey Spor Okulları’na yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen olan 2018 Yılı Yaz Spor Okulları için kayıtlar devam ediyor. Yaz Spor Okulları kayıtları Binevler Mahallesi’ndeki Şahinbey Stadı içinde bulunan kulüp binasında ve Akkent Spor Salonunda yapılacak.Gaziantep’te...

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen olan 2018 Yılı Yaz Spor Okulları için kayıtlar devam ediyor. Yaz Spor Okulları kayıtları Binevler Mahallesi’ndeki Şahinbey Stadı içinde bulunan kulüp binasında ve Akkent Spor Salonunda yapılacak.

Gaziantep’te sporun gelişimi adına yılladır sportif yatırımlarını ve faaliyetlerini başarıyla sürdüren Şahinbey Belediyesi, çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için çalışmalarına her geçen gün hız kazandırıyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim gördüğü yaz spor okullarında bu yılda branş eğitim uygulamaları 12 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde devam edecek. Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, Judo, teakwando, kick boks, halk oyunları, atletizim, badminton, fiziki yeterlilik ve karate ve branşlarında eğitimlerin verileceği 2018 yılı Yaz Spor Okulları’nda çocukların ve gençlerin en iyi imkanlarla spor yapmaları sağlanıyor.

"Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz"

Yaz spor okulu kayıtları ile ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, gençleri yaz tatilinde kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına spor salonlarımıza çekmek istediklerini belirterek, "Şahinbey ilçemizde yaz spor okulları ile tüm Gaziantepli gençlerimizi spor alanlarımıza çekmek istiyoruz. Şahinbey Belediyesi yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrenciler bir eğitim sezonu sonunda tatillerini eğlenerek, arkadaşlıklarını geliştirerek hem de öğrenerek değerlendiriyor. Geleneksel hale getirilen yaz spor okullarımız ile hem çocuklar güven içerisinde, hem de aileler huzur içerisinde tatillerini değerlendirmektedir. Bu konuda bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.