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11 Ekim 2018 Perşembe 19:15

Şahinbey’de 9. Geleneksel El Sanatları sergisi açıldı

Şahinbey Belediyesi 9.Geleneksel El Sanatları sergisi açıldı. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı sosyal tesislerde mefruşat kursu gören kursiyerlerin 47 ayrı branşta 937 adet el işi göz nuru çalışmaları Şahinbey Parkı içerisindeki sergi salonunda...

Şahinbey'de 9. Geleneksel El Sanatları sergisi açıldı
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Şahinbey Belediyesi 9.Geleneksel El Sanatları sergisi açıldı. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı sosyal tesislerde mefruşat kursu gören kursiyerlerin 47 ayrı branşta 937 adet el işi göz nuru çalışmaları Şahinbey Parkı içerisindeki sergi salonunda sergilenmeye başlandı. Yoğun ilgi gören el sanatları sergisi 11-22 Ekim tarihleri arasında ziyaretçileri ile buluşacak.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi, Bozoklar Sosyal Tesisi, Selçuklu Gençlik Merkezi, Bostancı Mektebi Kültür Evi, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi, Şahinbey Spor ve Eğitim Merkezi, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi, Binevler Sosyal Tesisi, Şehre Küstü Konaklar ve Şehit Polis Taner Cin Polat Sosyal Tesisi’nde eğitim gören kursiyerler 47 ayrı branşta yaptıkları 937 çalışmayı sergilediler. Şahinbey Parkı içerisindeki sergi salonunda görücüye çıkan el işlerine ilgi oldukça yoğun ilgi gördü.

İnsanın gönlüne dokunmak gerek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde birçok kurslar verildiğini belirterek, “El sanatlarının yapılması, teşhir edilmesi ve kullanılması Gaziantep’imize özgü bu sanatların yaşatılması bizler için çok önemli. Bu çalışmalar evlerde gizli saklı kalıyordu. Ancak biz Şahinbey Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana 121 tane sosyal tesis açtık ve bunların içerisinde meslek edindirme, spor, müzik, yabancı dil, üniversiteye hazırlık, Fen Lisesi, ana sınıfları ve el işi kurslarımız bulunuyor. Sosyal tesislerimizdeki kurslarımızla toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Eskiden belediyeler yol, kaldırım ve park yapardı. Ama belediyeciliğin piri olan Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından sonra belediyecilik anlayışı değişti. Belediyeler asli görevlerinin yanı sıra insanın gönlüne dokunacak çalışmalar yapması gerekiyor” diye konuştu.
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