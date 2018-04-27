Şahinbey’de asfaltlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Şahinbey İlçesi’nde uygulamaya koyduğu projelerle, kent içi trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatan Şahinbey Belediyesi, ana cadde ve bulvarları asfaltlama çalışmalarına gece-gündüz demeden devam ediyor.

Cengiz Topel, Şanlıdere, Vatan, Beybahçe, Beydili Mahalleri ve Sadıklar Caddesi’ni birbirine bağlayan Ocaklar Mahallesi 16 nolu cadde başta olmak üzere ana arterlerde gece-gündüz çalışma yapan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hızlı bir şekilde sürdürüyor. Gece yapılan asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak 9 yıldan bu yana Şahinbey İlçesi’nde asfaltsız yol bırakmadık. Şu anda yeni kurulan 10 yeni mahallemizde asfaltlama çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu arada eskiyen yollarımızla ilgili de yenileme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle bu yıl içerisinde 200.000 tonun üzerinde asfalt dökerek yaklaşık 200 km’lik yeni bir yol hattını asfaltlamış olacağız. Şahinbey İlçesi’nin ana arterlerinden olan Şanlıdere Caddemiz, Ocaklar Mahallesi 16 nolu cadde, Sadıklar Caddesi ve 7 nolu caddeyi bir birine bağlayan cadde de asfalt yenileme çalışması yapıyoruz. Bu cadde 10 mahallenin ortasından geçen önemli bir cadde. Gündüz yoğun olan trafiğin aksamaması için asfalt çalışmasını özellikle gece yapıyoruz. Çalışmalarımız bu alanda 4 gün boyunca devam edecek. Şahinbey Belediyesi, gerek asfaltta, gerekse diğer çalışmalarda 7/24 vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

Ocaklar Mahalle Muhtarı Müslüm Kurt yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Ben şahsen Şahinbey Belediyesi’nden ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun yapmış olduğu hizmetlerden razıyım. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bir dediğimizi iki etmiyor, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Tüm muhtarlarla yakından ilgilenip taleplerine cevap veriyor. Ekipler gecenin bu vaktinde dahi çalışıyorlar, o yüzden Allah kendisinden ve ekibinden razı olsun” diye konuştu.

Mahalle sakinleri, yapılan asfalt çalışması sırasında inceleme yapan Tahmazoğlu’na yakın ilgi gösterdi.