Şahinbey’de her mahalleye bir sosyal tesis

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Savcılı Mahallesine yaptırılan sosyal tesisin inşaat çalışmalarını inceledi.

Her mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Savcılı Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sosyal tesis inşaat ettiklerini belirterek, “Her mahalleye bir sosyal tesis sloganıyla çıktığımız bu yolda Savcılı Mahallesi’ne de bir sosyal tesis kazandırmak için girişimlere başladık. Savcılı Mahallesi bildiğiniz gibi çarpık yapılaşmış bir mahalleydi ve burada sosyal tesis yapmak için boş alanda yoktu. Tesisi yapmaya başladığımız arsanın üzerinde bir tane 4 katlı ve iki tane tek katlı yapı bulunuyordu. Bunları kamulaştırarak, Boyacı Camimizin yanında güzel bir sosyal tesisin inşaatına başladık. İnşallah birkaç ay içerisinde bu tesisimizi tamamlayacağız. Tesissimiz burada bulunan Ayşe Bacı Camimizin tarihi dokusuna uygun bir şekilde inşa edilecek ve mahallemizin hizmetinde olacak ben tesisimizin Savcılı mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mehmet Tahmazoğlu, 113 tane sosyal tesis yaparak vatandaşın hizmetine sunduklarını ve 50 tane daha sosyal tesisin inşaat çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.