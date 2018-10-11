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11 Ekim 2018 Perşembe 16:50

Şahinbey’den fahiş fiyatlara yönelik "Tüketiciyi Bilgilendirme" toplantısı

Türkiye’de son günlerde bazı ürünlerdeki fahiş fiyatlara yönelik ve enflasyonla mücadelenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Şahinbey Belediye tarafından Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun da katılımıyla vatandaşı bilgilendirmek için...

Şahinbey'den fahiş fiyatlara yönelik 'Tüketiciyi Bilgilendirme' toplantısı
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Türkiye’de son günlerde bazı ürünlerdeki fahiş fiyatlara yönelik ve enflasyonla mücadelenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Şahinbey Belediye tarafından Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun da katılımıyla vatandaşı bilgilendirmek için "Tüketiciyi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Tüketiciyi Bilinçlendirme" toplantısına Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı, Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda fahiş fiyatlara yönelik vatandaşlar bilgilendirilirken, yürürlüğe yeni giren yerli etiket sistemi konusunda bir sunum da yapıldı.

Toplantıda konuşan Şahinbey Belediyes Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fırsatçılara karşı tetikte olduklarını belirterek, rutin olarak yaptıkları denetimleri kademeli olarak arttırdıklarını söyledi. Türkiye’ye yönelik ciddi bir ekonomik saldırı olduğunu ve bunun bir kriz varmış gibi lanse edildiğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Türkiye yönelik ciddi bir ekonomik saldırı var. Bunu fahiş fiyatlardan da anlayabiliriz. Tüketicilerimiz kendi haklarını bilirse, o zaman bunlara fırsat verilmez ve vermeyeceğiz" dedi. Özellikle domateste yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tahmazoğlu, "Domates gibi sık ve çok tüketilen bir gıda malzemesinin fiyatıyla özellikle oynuyorlar. Ben iddia ediyorum biz 15 gün domates almazsak, yemezsek bunun fiyatı yarı yarıya düşer. Çünkü alıcısı sadece biziz. Biz sürekli aldığımız için onlar o ürünü sürekli o fiyattan yada yüksek fiyattan satıyor. Bir süre kimse onlardan bu ürünü almazsa onlar fiyatı düşürmek zorunda. Çünkü malının çürüyüp dökülmesini istemeyecek ve bu nedenle indirim yapmak zorunda kalacak" diye konuştu.

Toplantıda Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı ile Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz da vatandaşı bilgilendirici açıklamalarda bulunup, bazı konularda uyarılarını yinelediler.
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