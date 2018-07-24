GAZİANTEP:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:21

Saman yüklü tırda yangın çıktı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırda yangın çıktı.

Saman yüklü tırda yangın çıktı
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırda yangın çıktı.

Yangın, dün gece saat 00.30 sularında Nurdağı Osmaniye D- 400 karayolu Aşağı Kırsal Olucak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nurdağı’ndan Osmaniye yönüne giden Ahmet Kılıç yönetimindeki 58 KZK 347 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede saman balyalarını tutuşturan alevlerin tüm dorseyi sardığını fark eden Ahmet Kılıç, tırı durdurup itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonrası saman balyalarının büyük kısmı ise küle döndü.
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