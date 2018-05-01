Sanayici Kamil Şerbetçi’nin ölüm yıl dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Sanayi Odası’nın ikinci Yönetim Kurulu Başkanı merhum Kamil Şerbetçi’yi ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Ünverdi, yayımladığı mesajında, 1990-1998 yılları arasında GSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten sanayici Kamil Şerbetçi’nin, 2 Mayıs Çarşamba günü ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Şehrin sanayisinin gelişmesine, ilerlemesine önemli katkılar sunan Kamil Şerbetçi’nin, Gaziantep ve bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü kurumlar arasında yer alan GSO’nun bugünlere gelmesinde büyük hizmetleri bulunduğunu vurgulayan Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Merhum Kamil Şerbetçi, odamız ve şehrimizin sanayisi için önemli çalışmalarda bulunmuştur. Gaziantep sanayisine vizyonuyla büyük katkılar sağlayarak yön vermiştir. Bizler de sanayici büyüklerimizin izinden giderek yeni yönetimimizle Gaziantep’in başarı çıtasını daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya ve yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu duygularla merhum Kamil Şerbetçi’yi aramızdan ayrılışının 20. yılında bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, Şerbetçi Ailesi’ne, yakınlarına, çalışanlarına ve tüm Gaziantep sanayisine başsağlığı diliyorum."

Kamil Şerbetçi kimdir?

10 Haziran 1947 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Kamil Şerbetçi, 1968 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Tekstil sanayi sektöründe imalat ve ticaret işleriyle uğraşan Şerbetçi, kurucularından olduğu Brode Tekstil Sanayi, Kemal Şerbetçi Tekstil Sanayi, Şerbetçi Nakış ve Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Kamil Şerbetçi Tekstil Sanayi firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucu üyelerinden olan Şerbetçi, 15 Ağustos 1989 yılında Meclis üyeliğine, 24 Nisan 1990 yılında da Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Aktif bir iş hayatı olan Şerbetçi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, Daimi Ekonomik İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, KOSGEB Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Brode Sanayicileri Birliği Kurucu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetmenliği ve Gaziantepspor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Şerbetçi 2 Mayıs 1998 yılında bürosunda çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti.