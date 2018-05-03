Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Türkiye ikincisi oldu

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu, “23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları”nda Türkiye ikincisi oldu.Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı...

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu, “23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları”nda Türkiye ikincisi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “23.Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları”na Türkiye’nin dört bir tarafından 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarda öğrenim gören 600 öğrenci katıldı.

Olimpiyatlarda SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.