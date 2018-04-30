Sanko Okulları Öğrencisinin Büyük Başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da düzenlenecek olan Okullar Arası Küçükler Yüzme Yarışması’nda Türkiye birinciliği için mücadele etmeye hak kazandı.Adana’da...

SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da düzenlenecek olan Okullar Arası Küçükler Yüzme Yarışması’nda Türkiye birinciliği için mücadele etmeye hak kazandı.

Adana’da gerçekleştirilen bölge yarışlarında 50 ve 100 metre kurbağalama stilde iki altın madalya kazanan Öztürk, 25-27 Mayıs tarihlerinde Samsun’da yapılacak Okullar Arası Türkiye Birinciliği Yarışlarında ülke birinciliği için kulaç atacak.