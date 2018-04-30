GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:05

Sanko Okulları Öğrencisinin Büyük Başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da düzenlenecek olan Okullar Arası Küçükler Yüzme Yarışması’nda Türkiye birinciliği için mücadele etmeye hak kazandı.Adana’da...

Sanko Okulları Öğrencisinin Büyük Başarısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da düzenlenecek olan Okullar Arası Küçükler Yüzme Yarışması’nda Türkiye birinciliği için mücadele etmeye hak kazandı.

Adana’da gerçekleştirilen bölge yarışlarında 50 ve 100 metre kurbağalama stilde iki altın madalya kazanan Öztürk, 25-27 Mayıs tarihlerinde Samsun’da yapılacak Okullar Arası Türkiye Birinciliği Yarışlarında ülke birinciliği için kulaç atacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku