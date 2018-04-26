Sanko okulları resim yarışmasından ödülle döndü

SANKO Okulları öğrencileri, Mizyal Sanat Müzesi’nin düzenlediği geleneksel 30’uncu Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışmasında, 3 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya ve 20 sergilenmeye değer eser ödülü kazandı.18 ülkeden, 5 bin 913 resmin...

SANKO Okulları öğrencileri, Mizyal Sanat Müzesi’nin düzenlediği geleneksel 30’uncu Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışmasında, 3 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya ve 20 sergilenmeye değer eser ödülü kazandı.

18 ülkeden, 5 bin 913 resmin değerlendirildiği yarışmada, SANKO Okulları öğrencilerinden Baran Çulcu 4-12 Yaş Kategorisinde Sena Kılınç ve Ayşe Karaca ise 13-19 Yaş Kategorisinde altın madalya, Oya Sima Özberk ve Elif Sergen “13-19 Yaş Kategorisinde gümüş madalya, Lara Çehren, Doruk Özuslu, Defne Zeynep Kaplan ve Ali Eren Uğurluer “4-12 Yaş Kategorisi”nde, Deniz Güzeldemirci, Esma Özuslu, Abdülkadir Bozhöyük ve Umut Dalsüren ise “13-19 Yaş Kategorisi”nde bronz madalya ile ödüllendirildi.

Ayrıca 4-12 Yaş Kategorisinde, Cemre Mina Sancaktar ve Çiğdem Demirçubuk, 13-19 Yaş Kategorisinde Doğa Kara, Nihal Bartık, Esmanur Eser, Selin Derici, Ayşe Nehir Aktaş, Umut Dalsüren, Emin Kervancıoğlu, Selin Tüzüngüven, Ayşe Kara, Zeynep Karani, Ceren Çetinyürek,Cemre Erdinç, Zeynep Ozansoy, Azra Ceren, Ezgi Selin Bayar, Nazlı Kervancıoğlu, Elif Nisa Göçeroğlu ve Eftelya Bayseçkin’in resimleri “Sergilenmeye Değer Eser” olarak ödüle değer görüldü.