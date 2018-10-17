SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularının oynadıkları dört maçın tamamından galibiyetle ayrılarak“Cumhuriyet Kupası”nıkazanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi tarafından düzenlenen ortaokullar arası “Cumhuriyet Kupası”nda, SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu.

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