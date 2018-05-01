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01 Mayıs 2018 Salı 16:53

Sanko Okulları’ndan Ankara’ya sanat turu

Sanko Okulları öğrencileri bu yıl ikincisi düzenlenen Ankara “Sanat Turu” gezisinde, kültür ve sanat etkinlikleri ile dolu 3 gün geçirdi.Sanko Liseleri 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin katıldığı program, Büyük Önder Mustafa...

Sanko Okulları'ndan Ankara'ya sanat turu
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Sanko Okulları öğrencileri bu yıl ikincisi düzenlenen Ankara “Sanat Turu” gezisinde, kültür ve sanat etkinlikleri ile dolu 3 gün geçirdi.

Sanko Liseleri 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin katıldığı program, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk takdimi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından gerçekleştirilen Anıtkabir ziyareti ile başladı.Sanko Okulları adına Anıtkabir Defterini imzalayan Sanat Zümresi Başkanı Ozan Tekin, “Güneydoğu’nun incisi Gazi Şehir’den yola çıktık, bu yıl ikinci defa huzurundayız. Kökleri Gazi Şehir’de, yaprakları dünyaya yayılmış insan yetiştirme hedefindeyiz. Öğrencilerimizi bilimin ışığında, sosyal, sportif ve sanatsal becerilerle donatma ve yetiştirme amacındayız. Bu amaçla geçen yıl başlattığımız Sanat Turunun ikincisini de yapma kararı aldık.Vatanını seven, milletine bağlı, ülke sevdalısı, köklerinden güç alıp geleceği aydınlatan bireyler yetiştirme amacındayız. Binlerce yıllık Türk medeniyetinin kültürünü, birikimini, ışığını tüm dünyaya yaymak en temel vazifemiz. Ata’m, bayrağı senden aldık, çocuklarımıza gururla devredeceğiz. Son nefesimize kadar izindeyiz. Ruhun şad olsun" dedi. Öğrencileri Pembe Köşk’te misafir eden Özden Toker, Atatürk ve İsmet İnönü ile anılarını aktardı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Toker, kitabını da imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konserini izleyen ve ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezen öğrenciler, müze bahçesinde para basımına ilişkin atölye çalışması etkinliğine katıldı.

Sanat Turu 1’inci Meclis Gezisi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, 2’inci Meclis Gezisi ise Cumhuriyet Müzesi ziyareti ile devam etti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ziyareti ve burada gerçekleştirilen kısa bir dinleti ile son buldu.
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