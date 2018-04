SANKO UNIFEST 4’te yüksek sadakat coşkusu yaşandı

SANKO Üniversitesi’nde yoğun ve başarılı bir akademik yılın ardından, öğrenciler bahar şenliği coşkusu yaşadı.

SANKO Üniversitesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "SANKO UNİFEST4" yoğun bir katılımla gerçekleşti. Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezinde gerçekleşen festival, günler öncesinden turnuvalarla başladı. Dostça rekabetlerin yaşandığı turnuvalarla öğrenciler yılın yorgunluğu ve stresini de atma fırsatı yakaladı. Festivalde ayrıca mozaik ve ebru atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören stantlar gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, iki yıl sonra Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını vereceğini belirterek, “Üniversiteyi kurarken, ilimizdeki ve bölgemizdeki sağlık hizmeti çıtasını yükseltmeyi hedefledik. Sizlerden, iyi çalışarak, işinizi iyi öğrenerek, hastalarınıza anneniz, babanızmış gibi bakmanızı bekliyoruz” dedi. Sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Nurcan Bağatur’un yaptığı festivalde konuşan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise SANKO Üniversitesi’ni kökleri Gaziantep’te olan, dallarıyla Türkiye’yi kuşatan ve meyvelerini tüm dünyaya dağıtmaya hazır bir ağaca benzeterek başladı. “Bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz. İlk meyvelerimizi 1,5 ay sonra dağıtacağız” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Halil Cibran, ‘Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır’ diyor. Her gecenizin aydınlık, her kış başınızın bahar gibi olmasını diliyorum. Mezuniyetten sonra gittiğiniz yerlere baharın kokusunu, baharın coşkusunu sizler götürün.”

Festivalde, turnuvalarda dereceye giren öğrencilerdüzenlenen madalya töreniyle hem madalyalarını hem de armağanlarını aldı. SANKO Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Müzik Kulübü performanslarını sergilerken, halk oyunları gösterisi sonrası konuklar Bipolar Project’i de dinleme fırsatı buldu.

Yüksek Sadakat Grubu’nun birbirinden güzel şarkılarıyla zenginlik kattığı festival, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram’ın gruba armağan takdimi ile sona erdi.