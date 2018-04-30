SANKO Üniversitesi “Sankonuk Programı”

SANKO Üniversitesi tarafından SANKONUK Programı kapsamında düzenlenecek halka açık sağlık konferansında, ABD Viskonsin-Madison Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıp ve Biyomoleküler Kimya ABD, Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Bölümü’nden Asistant Prof. Dr. Feyza Engin, “Şeker Hastalığı: Adı Gibi Tatlı Olmayan Bir Hastalığın Hikayesi”konusunu anlatacak.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak konferansa dileyen herkes ücretsiz ve davetiyesiz katılabilecek. Asıstant Profesör Dr. Feyza Engin Lisans ve master derecelerini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden aldıktan sonra, doktora eğitimini ABD’de genetik alanında dünyaca ünlü Baylor Tıp Fakültesi Moleküler ve İnsan Genetiği Bölümünde tam burslu olarak tamamladı. Doktora çalışmaları sırasındaki Notch geninin osteoporoz ve osteosarkomaya olan etkilerine yönelik keşfi dünyanın en prestijli tıp dergilerinden Nature Medicine’da yayınladı. Bu çalışma ile Dr. Engin Amerikan Kemik ve Mineral Derneği’nin “Genç Araştırmacı” ödülüne layık görüldü. Doktora sonrası çalışmalarını Dr. Gökhan Hotamışlıgil’den aldığı davet üzerine Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıkları Bölümü’nde yaptı. Burada TUDCA adlı safra asidinin beta hücrelerindeki stresi azaltarak tip1 diyabeti önleyebileceğini gösterdiği çalışması Science Translation Medicine dergisinde yayımlandı. Tıp alanında büyük ses getiren bu çalışması ile Dr. Engin Amerikan Ulusal Sağlık Enstitülüsü ve Juvenil Diyabet Araştırma Fonu’ndan kariyer ödüllülerine layık görüldü. TUDCA 2017 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Phase-1 klinik çalışmalarda Tip 1 diyabet hastalarında denenmeye başlandı. Harvard Üniversitesi’nde olduğu dönemde Harvard Postdoc Birliği’nin eş başkanlığını yapan Dr. Engin, 2014 yılında Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kendi laboratuvarını ve bilim ekibini kurdu. Tip1 diyabetle ilgili çalışmaları ile 2016 yılında Alman Helmholtz Diyabet Merkezi ve Nature Medicine Dergisi tarafından “Diyabet Alanının Yükselen Yıldızı” ödülüne aday gösterildi. Yine aynı yıl “Shaw Scientist” ödülünü alan Dr. Feyza Engin’in Tip1 diyabetin önlenmesine yönelik araştırmaları ile ilgili bir de patenti bulunmaktadır. Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesinde endokrinoloji, biyokimya ve metabolizma dersleri veren Dr. Engin hem Amerikalı öğrencilerine hem de Türk Tıp Fakültesi öğrencilerine ekibinde yer vermektedir.

Ekibiyle birlikte geliştirdiği yeni genetik fare modelleri ile Tip1 ve Tip2 diyabet ve obezite hastalıklarının moleküler mekanizmaları, önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmaları devam etmektedir.