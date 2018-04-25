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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:11

SANKO Üniversitesi’nde bahar şenliği

SANKO Üniversitesi’nde yoğun ve başarılı bir akademik yılın ardından, öğrenciler bahar şenliği coşkusu yaşamaya hazırlanıyor.SANKO Üniversitesi,bu yıl dördüncüsünü 28 Nisan 2018 tarihinde düzenleyeceği “SANKO Unifest 4” için...

SANKO Üniversitesi'nde bahar şenliği
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SANKO Üniversitesi’nde yoğun ve başarılı bir akademik yılın ardından, öğrenciler bahar şenliği coşkusu yaşamaya hazırlanıyor.

SANKO Üniversitesi,bu yıl dördüncüsünü 28 Nisan 2018 tarihinde düzenleyeceği “SANKO Unifest 4” için hazırlıklarını tamamladı. Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde farklı aktiviteler, spor turnuvaları, dolu dolu bir müzik programı olacak. Yüksek Sadakat Grubu’nun şarkılarıyla renk katacağı festivalde karaoke, Dj performans, spor müsabakaları finalleri ile sürprizler de yer alacak.

Şenliğe, SANKO Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra, davetliler de katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.
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