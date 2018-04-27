Sankolu yüzücüler 2 adet il birinciliği kupası ve 32 madalya kazandı

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen “Okullar Arası Minikler Yüzme İl Birinciliği Yarışması”nda SANKO Okullarının Kız ve Erkek Takımları il birincisi oldu.Minik yüzücüler bireysel yarışlarda 20 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Defne Su Demirbakan, Zeynep Karakuşoğlu, Beril Tanrıtanır, Simin Öğücü, CanemEvgülü, Nur Zorkirişçi, Duru Kayın, Duru Akınal, Ada Ulusoy ve Neva Çayırlı’dan oluşan SANKO Okulları Kız Yüzme Takımı ile Ali Emre Simitçi, Deniz Keskin, Mert Güzel, Mehmet Berat Balık, Berat Ege Uçar, Fahri Tuna Suat, Mehmet Ali Öztürk, Doruk Başkaya, Çetin Katırcıoğlugil, Yiğit Doruk Toros, Alperen Göksular ve Batuhan Kömürcü’den oluşan SANKO Okulları Erkek Yüzme Takımı birincilik kupasını kucakladı. Bireysel yarışlarda ise Defne Su Demirbakan 50 ve 100 Metre Kelebekte, 4x50 metre ve 100 Metre Serbest Stilde birinci, Beril Tanrıtanır 4x50 Metre ve 50 Metre Serbest Stil ile 100 Metre Sırtüstü Stilde birinci, Ali Emre Simitçi 4x50 Metre, 50 Metre Serbest Stil ve 4x50 Metre Karışık Stilde birinci, 50 ile 100 Metre Kelebek Stil”de ikinci, Zeynep Karakuşoğlu, 50 Metre Kurbağalama Stilde, 4x50 Metre Serbest Stilde birinci, 50 Metre Serbest Stilde, 100 Metre Kurbağalama Stilde de ikinci, Deniz Keskin, 4x50 Metre Serbest Stilde, 4x50 Metre Karışık Stilde birinci, 100 Metre Kurbağalama Stilde üçüncü, Simin Öğücü 50 Metre Sırtüstü ve 4x50 Metre Serbest Stilde birinci, 100 Metre Serbest ve Sırtüstü Stilde ikinci, Mehmet Berat Balık 4x50 Metre Karışık ve Serbest Stilde birinci, 50 Metre Serbest Stilde üçüncü, Canem Evgülü 100 Metre Serbest Stilde ikinci, Nur Zorkirişçi 50 Metre Sırtüstü Stilde üçüncü, Mert Güzel, 4x50 Metre Karışık Stilde birinci, 50 ve 100 Metre Kurbağalama Stilde dördüncü, Berat Ege Uçar ise 4x50 Metre Serbest Stilde birinci ve 100 Metre Kelebek Stilde dördüncü oldu.