Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) Eylül ayında hizmete açılacak

Gaziantep’in kültür-sanat hayatına farklı bir boyut kazandırmak için çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, inşaat çalışmaları hızla süren Şehitkamil Sanat Merkezi’nde inceleme yaparak, "Daha önceden söz verdiğimiz tarihte, Eylül ayına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

Gaziantep’in kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek Şehitkamil Sanat Merkezi’nin (ŞSM) yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Toplam 5 bin 550 metrekare büyüklüğünde inşa edilecek Şehitkamil Sanat Merkezi’nin içerisinde; 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, VİP salonu, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri, fotoğraf, ebru, resim, hat atölyeleri, kütüphane, yönetim ofisleri ile kafeterya olacak. Kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedeflenen Şehitkamil Sanat Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

"Maksadımız Şehirkamil Sanat Merkezi’nin yaşayan bir yer olması

Çalışmaların 2018 yılı Eylül ayında tamamlanması ve verdikleri tarihe yetiştirmek adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Şehitkamil Sanat Merkezi’nin inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha önceden söz verdiğimiz tarihte, Eylül ayına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah, açılışıyla birlikte yüklü bir aktivite programıyla milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bir yandan sergisi, bir yandan konseri, bir yandan Gaziantep’in yetiştirdiği sanatçılardan oluşan bir kitap serisini imza günüyle birlikte inşallah Eylül ayı gibi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Tabi burada sadece Sanat Merkezi olarak değil, yukarı tarafta da bir kütüphane oluşturduk. Özellikle genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin gelip burada rahat bir şekilde ders çalışabilecekleri bir mekan elde etmeyi amaçladık. Yine bu mekanın iç avlusunda canlı sokak müziği yapabilecek şekilde diğer taraftan da geniş LED ekranda ulusal ve uluslararası organizasyonları izleyebilecek şekilde büyük bir televizyon düzenlemesi de yapılacak. Bizim buradaki maksadımız; özellikle Şehitkamil Sanat Merkezi’nin yaşayan bir yer olması, mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin, yetişkinlerimizin buraya gelip, her türlü faaliyetlerden faydalanmasıdır. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kazasız belasız, zamanında yetiştirip, milletimizin hizmetine sunmuş oluruz.”