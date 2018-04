Şehitkamil’de bahar şenliği başladı

Şehitkamil Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ‘Bahar Şenliği’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen piknikte bir araya gelen Şehitkamil Belediyesi Aile Merkezi kursiyerleri, doyasıya eğlendi.

Etkinlikte yapılan yağlı köfte yarışması ise renkli görüntüler oluştururken jüri üyeleri, kursiyerlerin yaptığı köftelerden tek tek tadarak not verdi. Dereceye giren kursiyerlere Başkan Rıdvan Fadıloğlu tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Geleneksel hale getirilen ‘Bahar Şenlikleri’ bu yıl da Dülük Tabiat Parkı’nda coşkulu bir şekilde kutlandı. Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerler ile ailelerine yönelik gerçekleştirilen piknik, festival havasında yaşandı. Müzik eşliğinde, çeşitli figürler sergileyen kursiyerler, halaylarla programı daha da renklendirdi. Hareketli parçalara eşlik ederek gönüllerince eğlenen kursiyerler, unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğe katılan çocuklar ise birbirinden farklı etkinliklerle keyifli dakikalar geçirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yağlı köfte yarışmasına katılan aile merkezi kursiyerleri, birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yağlı köftelerin tamamlanmasıyla birlikte jüri üyeleri, kursiyerlerin yaptığı köftelerden tek tek tadarak not verdi. Bu yılın yağlı köfte şampiyonu yine Adaviye Aile Merkezi olurken, ikinci Nurtepe Aile Merkezi, üçüncü ise Aktoprak Aile Merkezi oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kursiyerler ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu’na özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Fadıloğlu, kursiyer ile sohbet etti. İlk üçe giren kursiyerlerin köftelerden tek tek tadarak not veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, derece giren kursiyerlere ödüllerini takdim etti.

Kursiyerlerden Fadıloğlu’na teşekkür

Bu yılın yağlı köfte şampiyonu Adaviye Aile Merkezi kursiyeri Fatma Pehlivan, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na bizleri unutmayarak böylesine güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Düzenlenen bu etkinlik hepimizi son derece mutlu etti. Düzenlenen yağlı köfte yarışmasında bu yıl Adaviye Aile Merkezi olarak biz kazandık. Bunun için çok mutluyuz. Bu tür etkinliklerin sürekli olarak yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yağlı köfte yarışmasında üçüncü olan Aktoprak Aile Merkezi kursiyer Ayşe Helvacı ise, “Bu yıl üçüncü olmamıza rağmen çok sevinçliyiz. Birinci olmak isterdik ama ikinci olmak da bizim için büyük bir başarı. Bizlere bu fırsatı sunan, böylesine anlamlı bir etkinlik düzenleyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.