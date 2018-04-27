Şehitkamil’deki minikler sinemada buluştu

Öğrencilerin sosyalleşmesi adına her yıl çok sayıda etkinlik düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘Sinema Günleri’ etkinliğini bu yıl da gerçekleştirmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı aile merkezlerindeki...

Öğrencilerin sosyalleşmesi adına her yıl çok sayıda etkinlik düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘Sinema Günleri’ etkinliğini bu yıl da gerçekleştirmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı aile merkezlerindeki ana sınıflarında eğitim gören bin 522 öğrenciyi, belirlenen özel günlerde aileleriyle birlikte sinema keyfi yaşatan Şehitkamil Belediyesi, öğrencileri Gaziantep M1 AVM içerisindeki Nakıp Ali Sinema Salonuna götürerek animasyon filmi izletti. Büyük bir ilgiyle filmi izleyen minikler, keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Çoğu ilk defa film izledi

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Münif Paşa Aile Merkezi Anasınıfı Öğretmeni Zülfiye İbrahimoğlu, "Bugün çocuklarımızla birlikte film izlemeye geldik. Çocuklar filmi çok beğendi. Çocuklarımız için farklı bir etkinlik oldu. Yapılan bu hizmet tamamen ücretsiz olarak yapıldı. Çocuklarımız araçlarla buraya getirildi, şimdi de okullarına yine araçlarla ulaştırılacaklar. Yapılan etkinlik için Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başkanımız, öğrencilere yönelik çok önemli işler gerçekleştiriyor. Çocukların motive olması açısından bu tür etkinlikler çok güzel oluyor. Öğrencilerimiz buraya gelirken de çok heyecanlıydılar. Birkaç öğrencimizin dışında çoğu öğrencimiz sinemada ilk defa film izledi" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenci velisi Kadriye Çevik ise, “Şehitkamil Belediye Başkanımıza gerçekleştirdiği bu etkinler için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımla birlikte buraya geldim. Film, çok güzeldi. Çok eğlendik. Bu gibi etkinliklerle çocuklar çok mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.