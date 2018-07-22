Şehitkamil’den Milli takıma 4 sporcu

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Bireysel Milli Takım Seçmelerinde yüzme milli takım kadrolarına 4 sporcu kazandırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığının (TYF) 2017-2018 sezonu planlı faaliyet programında yer alan ve 12-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Bireysel Milli Takım Seçmelerinde büyük bir başarıya daha imza atan Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde 4 altın kulaç milli takımların kapsını açan gurur dolu kapıdan içeriye girdi. Sezonun yüzme branşında ki en büyük organizasyonu olan müsabakaya 8 sporcu 1 antrenör ve 1 idareci ile katılan yeşil - siyahlı kulüp Gazi şehri ulusal mecrada bir kez daha başarıyla temsil edebilmenin haklı gururunu yaşadı. Baraj derecelerini geçerek milli takım seçme müsabakalarını başarıyla tamamlayan sporcular Gülşen Mercan, Kaan Kara, Deniz Ay, Yunus Ayvazoğlu organizasyon sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Milli takımlara kazandırdığı Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcularla adından sıkça söz ettiren Alleben Yüzme Havuzlarında ise görev yapan teknik ve idari ekip ise elde edilen sonuçlardan oldukça memnun.

“Milli yüzücülerimizle gurur duyuyoruz “

Yüzme branşında 3 farklı kategoride düzenlenen milli takım seçmeleri ardından sporcularının kulvarlarda gösterdikleri performanstan duyduğu büyük memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli yüzücüleri ile gurur duyduklarını ifade etti. Fadıloğlu, şampiyona sonrasında yaptığı açıklamada, “Sualtı Sporları Federasyonu ve Su Topu Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde geçmiş sezonlarda da ve icra edilen dönem içerisinde milli takım kadrolarına birçok şampiyon sporcu kazandırmanın gururunu yaşamıştık. Bu kez havuzda başarıya giden yoldaki zorluk derecenin en üst seviyeye ulaştığı yüzme branşında altın kulaçlarımızın kulvarlarda sergiledikleri muhteşem performans bizleri oldukça memnun etti. Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Bireysel Milli Takım Seçmelerinde, milli takım kadrolarına girmeyi başaran milli yüzücülerimizle büyük bir gurur duyuyoruz. Alleben Yüzme Havuzlarının faaliyete girdiği ilk günden bu zamana kadar en büyük hedefimiz ay -yıldızlı mayoları, formaları giyebilmek, uluslararası platformlarda şanlı bayrağımızı göndere çektirebilmek ve istiklal marşımızı büyük bir gururla okutabilmekti çok şükür bunları başardık. İnşallah sporcularımız daha da büyük başarılara imza atacaklar buna yürekten inanıyorum. Şampiyonaya katılan sporcularımız Barış Şahin, Burak Kaplan, Emre Sara ve Volkan Yurdabakan’ı bir kez daha tebrik ediyorum. Milli Sporcularımız Gülşen Mercan, Kaan Kara, Deniz Ay, Yunus Ayvazoğlu’na ise milli takım sürecinde gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Havuzda 4 farklı branşta milli takım heyecanı yaşadıklarını belirten Şehitkamil Belediye Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül ise, TYF tarafından düzenlenen milli takım seçmeleri sonrasında yaptığı açıklamada, “ Yüzme branşında 4 sporcumuz milli takım kadrolarına girmeyi başardı. 2017-2018 sezonunda yüzme, su topu, su altı sporları ve görme engelliler branşlarında sporcularımızı milli takım kadrolarına göndermenin heyecanını yaşadık ve ilerleyen dönemlerde yaşamaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.