Şehitkamilli hanımlar bir yıllık eserlerini sergiledi

Şehitkamil Belediyesine bağlı sosyal tesisler bünyesinde eğitim gören kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini bulundukları sosyal tesislerde sergilediler. Sergiyi gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun eşi Seval Fadıloğlu, yapılan eserlere hayran kaldı.

Şehitkamil Belediyesine ait sosyal tesisler bünyesinde eğitim gören kursiyerler, yıl içerisinde yapmış oldukları birbirinden güzel dikiş ve nakış eserlerini görücüye çıkardı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun eşi Seval Fadıloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ve AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç sırasıyla Bülbülzade Aile Merkezi, Hanımlar Lokali Aile Merkezi, Pirsultan Ali Merkezi, Sam Aile Merkezi, Aktoprak Aile Merkezi, Rabia Aile Merkezi ve Çamlıtepe Aile Merkezlerindeki açılan sergileri gezdi. Serginin açılış kurdelelerini kesen Seval Fadıloğlu, Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, daha sonra sergiyi inceledi. Birbirinden farklı ve güzel eserlerin bulunduğu sergide kadınlar Antep işi, tel kırma, iğne oyası gibi eserlerini sergilerken, genç kızlar ise bir yıl boyunca büyük emekler vererek yaptıkları çeyiz setlerini sergiye çıkardı. Bu yıl ilk kez kadınlar tarafından yapılan 3 boyutlu tel kırma sanatı ise yoğun ilgi gördü.

Bir yıl boyunca çalıştıkları ürünleri sergileyen kursiyerler, “Burada bir yıl boyunca büyük emekler vererek hazırladığımız ürünlerimizi sergiye açtık. Sağ olsun hocalarımız bizlerle çok ilgilendi. Özellikle bize bu desteği sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyoruz. En başta burayı kendimize göre bir terapi olarak görüyoruz. İhtiyaç olmasa bile aile merkezimizde dikiş nakış öğrenmemiz bile bizler için bir terapi gibi oluyor. Daha önce evde hep ev işiyle uğraşırken, şimdi ise hem ev işimizi yapıyoruz hem de burada dikiş nakış öğrenerek güzel eserler üretiyoruz. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun katkıları ve hocalarımızın desteğiyle kendi el emeğimizle bir şeyler üretmeye gayret gösteriyoruz. Bütün ev hanımlarımızı da bu tesislerimize davet ediyoruz. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bu tesisleri yaparak bizlere hizmet etmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.